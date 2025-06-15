МВД предупредило о вредоносных браузерных расширениях, затронувших 1,5 млн пользователей

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупреждает о распространении вредоносных расширений для браузеров Chrome и Edge. Исследователи компании LayerX Security обнаружили четыре таких расширения, позиционировавшихся как инструменты для улучшения управления звуком веб-страниц (Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control). В общей сложности их установили 1,5 млн пользователей по всему миру, пишет РИА «Новости».

По информации ведомства, эти расширения позволяют злоумышленникам навязывать пользователям рекламу, отображать фишинговые формы, перехватывать вводимую информацию и данные о веб-активности, а также изменять ссылки и осуществлять перенаправление на сторонние ресурсы. Несмотря на то, что некоторые из расширений были отмечены как вредоносные на платформе VirusTotal, они до сих пор доступны в Chrome Web Store.

Правоохранители отмечают, что это не первый случай подобной атаки: в начале года была зафиксирована более масштабная кампания, затронувшая порядка 2,5 млн установок 35 популярных расширений Chrome.



Рената Валеева