В России прошли испытания лазерных систем противодействия БПЛА
В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам. Об этом сообщило правительство.
Уточняется, что на специализированном полигоне удалось отработать сценарии противодействия БПЛА разных типов. Испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями.
Эти системы должны войти в универсальную сеть ПВО, о которой накануне рассказал президент России Владимир Путин.
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