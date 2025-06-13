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В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета

09:32, 13.06.2025
В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета, об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.

Так, зафиксированы сбои на сетях сразу трех операторов — суммарно за час жалобы оставили 793 татарстанца. Они сообщают о некорректной работе связи и мобильного интернета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 6:10 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность».

Накануне сбои в работе мобильного интернета фиксировались по всей России.

Елизавета Пуншева

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