В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета, об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.

Так, зафиксированы сбои на сетях сразу трех операторов — суммарно за час жалобы оставили 793 татарстанца. Они сообщают о некорректной работе связи и мобильного интернета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 6:10 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность».

Накануне сбои в работе мобильного интернета фиксировались по всей России.

Елизавета Пуншева