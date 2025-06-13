В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета
В Татарстане фиксируются сбои в работе мобильного интернета, об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.
Так, зафиксированы сбои на сетях сразу трех операторов — суммарно за час жалобы оставили 793 татарстанца. Они сообщают о некорректной работе связи и мобильного интернета.
Напомним, в Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 6:10 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность».
Накануне сбои в работе мобильного интернета фиксировались по всей России.
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