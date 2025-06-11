В России упал спрос на литературу по отказу от курения

За первый квартал 2025 года продажи книг, которые помогают бросить курить, уменьшились в пять раз

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провела анализ продаж литературы, посвященной отказу от курения, и выявила значительное снижение интереса к этим книгам. За первый квартал 2025 года продажи книг, которые помогают бросить курить, уменьшились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты связывают такую динамику с тем, что все больше россиян либо уже отказались от вредной привычки, либо не нуждаются в дополнительной поддержке для отказа от курения.

Лидером по продажам в этом сегменте продолжает оставаться Аллен Карр. Его книги много лет входят в топ самых востребованных у читателей, желающих избавиться от никотиновой зависимости. В тройку самых популярных книг по отказу от курения за первый квартал 2025 года вошли: «Легкий способ бросить курить», «Единственный способ бросить курить» и «Бросай курить сейчас, не набирая вес». За все время существования книжной сети «Читай-город» продано более 70 тыс. экземпляров книг Аллена Карра.

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Екатерина Петрова