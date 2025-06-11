Актрисе Светлане Камыниной могут заменить суставы на протезы

Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина может столкнуться с необходимостью замены суставов на протезы из-за сильных болей. 46-летняя актриса испытывает дискомфорт в коленях и бедре уже несколько месяцев.

Медики диагностировали у Светланы изменение структуры тазобедренного и коленного суставов с нарушением их функции. Из-за этого актрисе тяжело и больно ходить. Если ситуация не улучшится, врачи будут вынуждены заменить ей суставы протезами.

