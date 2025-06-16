ФСК Регион приняла участие в жизни Казанского зоопарка

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Девелоперская компания, входящая в структуру ГК ФСК, стала опекуном сервала Фионы — дикой кустарниковой кошки. ФСК Регион взяла на себя заботу об улучшении условий содержания животного, включая расходы на покупку зоотоваров.

Фиона живет в Казанском зооботаническом саду. В ее меню входит не только мясо, но и рыба, птица, яйца, молоко и субпродукты.

«Помимо движения по пути прогресса, компании несут серьезную ответственность перед природой и тем первозданным, что нуждается в сохранении. Защита окружающей среды, бережное отношение к ней — важная часть политики ФСК Регион в рамках корпоративной социальной ответственности. Сотрудничество с зоопарком Казани стало логичным продолжением работы в этом направлении. Мы рады, что сможем внести свой символический вклад в заботу о нашем новом подопечном», — поделилась директор департамента маркетинга и PR ФСК Регион Ольга Воинова.

Сервалы — животные с красивым пятнистым мехом, из-за которого долгое время они были предметом охоты. В дикой природе они чаще живут около воды, прячутся в высокой траве и охотятся на рыбу, водоплавающих птиц и мелких животных. Территория обитания сервала — практически вся Африка.

Напомним, в Республике Татарстан ФСК Регион ведет строительство двух жилых комплексов: комфорт-класса в п. Октябрьский Зеленодольского района и бизнес-класса «Фриссон» в самом сердце Казани.

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