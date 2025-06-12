Как яблоки помогают очищать зубы без щетки и пасты

Врач-гигиенист Инна Гришина рассказала NEWS.ru, что яблоки могут помочь очистить зубы, если нет зубной щетки и пасты. Она объяснила, что твердые фрукты, особенно яблоки с кожурой, способствуют удалению отложений с поверхности зубов.

По словам Гришиной, активное выделение слюны во время пережевывания яблок помогает очистить зубы от налета, разжижает кислоты, которые вредят эмали, и уничтожает бактерии. Для лучшего эффекта рекомендуется выбирать кислые сорта яблок.

Кроме того, при пережевывании яблок с твердой кожурой массируются десна, что особенно полезно при их рыхлости.

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