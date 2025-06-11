В России ужесточат наказание за распитие алкоголя на детских площадках

В России планируют ужесточить наказание за распитие алкоголя на детских площадках. По информации Life.ru, в Госдуме обсуждают меры борьбы с пьянством в общественных местах.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что нынешний штраф в размере от 500 до 1500 рублей слишком мал и не сдерживает нарушителей. Парламентарий предложил поднять минимальный штраф до 5000 рублей. Если эта мера окажется неэффективной, наказание может быть увеличено еще больше.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — высказался депутат.

Кроме того, штраф может быть наложен за появление на улице в купальниках. Это может быть расценено как мелкое хулиганство, особенно если человек пристает к окружающим, матерится или портит имущество.

