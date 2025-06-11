В районе Курбатово борются с нефтяным пятном на Енисее

В районе поселка Курбатово для предотвращения распространения нефтяного пятна установили боновые заграждения. Их длина составляет более 250 метров, но планируется увеличить ее до 690 метров.

Как сообщил глава района Озерских в своем Telegram-канале, ведется обработка загрязненной акватории внутри боновых заграждений площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Откачано 7 кубических метров нефтесодержащей жидкости в специальные емкости. Сегодня продолжится обработка акватории, дополнительно будет завезено еще 200 литров сорбента.

По словам Озерских, пока не поступало сообщений о массовой гибели рыбы, птицы или других животных.

Напомним, что 8 июня на Казачинских порогах произошел инцидент с речным судном — оно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.

