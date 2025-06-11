Татарстан стал самым дорогим регионом ПФО по цене за проезд

На проезд жители региона тратят около 1682 рублей за 40 поездок

Фото: Артем Дергунов

Татарстанцы тратят на проезд в автобусе больше, чем жители других регионов Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные финансового сервиса «Банкирос».

За 40 поездок в 2025 году жители региона отдают около 1682 рублей. В прошлом году за аналогичный период на проезд в автобусе татарстанцы в среднем тратили по 1490 рублей.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Дешевле всего в ПФО обойдутся поездки на автобусе в Ульяновской области. За 40 поездок там нужно будет заплатить 1354 рубля.



В целом стоимость билетов в автобусах России за год выросла на 15%.

Напомним, с 1 января 2025 года цена на проезд в общественном транспорте Казани выросла до 43 рублей.

Дарья Сайфиева