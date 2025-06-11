Минниханов приедет на праздник мордовской культуры в Тетюшском районе
Мероприятие пройдет 15 июня в селе Кильдюшево
Раис Татарстана Рустам Минниханов впервые посетит республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» в Тетюшском районе. Об этом сообщил замглавы муниципалитета Евгений Курков на пресс-конференции.
— Мы пригласили высоких гостей и очень надеемся на их присутствие на празднике. Ждем раиса Татарстана Рустама Минниханова и главу Мордовии Артема Здунова, — сказал он.
«Валда Шиняс» пройдет 15 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района в третий раз.
В программе выставка народных промыслов, старинные игрища для детей и взрослых, спортивные состязания, поляна, где гостям покажут старинные мордовские обряды.
Также для посетителей организуют рыбацкий стан, где покажут и расскажут секреты приготовления традиционного блюда — ухи — и устроят дегустацию. Всего в рамках праздника организовано около десяти площадок. На одной из них покажут театральное представление «Пролог», посвященное сказанию о героях.
Праздник завершится большой концертной программой с участием артистов Республики Мордовии и других творческих коллективов. Программа начнется в 11.00.
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