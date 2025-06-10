Новости общества

17:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане до 30 сентября закрывают объездную автодорогу в Азнакаево

15:07, 10.06.2025
В Татарстане до 30 сентября закрывают объездную автодорогу в Азнакаево
Фото: Динар Фатыхов

С сегодняшнего дня движение транспорта по объездной автодороге в Азнакаево временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

  • Закрыт участок длиной 2,6 километра — от 1,0 до 3,6 километра. Причина — капитальный ремонт дороги.

Закрытие продлится до 30 сентября 2025 года. Водителям предлагают альтернативные маршруты:

  • Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка;
  • Азанакаево — Дусюмово.
предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также