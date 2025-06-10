В Татарстане до 30 сентября закрывают объездную автодорогу в Азнакаево
С сегодняшнего дня движение транспорта по объездной автодороге в Азнакаево временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.
- Закрыт участок длиной 2,6 километра — от 1,0 до 3,6 километра. Причина — капитальный ремонт дороги.
Закрытие продлится до 30 сентября 2025 года. Водителям предлагают альтернативные маршруты:
- Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка;
- Азанакаево — Дусюмово.
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