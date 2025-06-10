В прокуратуре Татарстана предупредили о фальшивом приложении «Газпромбанка»
Прокуратура Татарстана предупреждает жителей о появлении в магазине приложений App Store поддельного приложения под названием «Газпромбанк Мой Кабинет».
В телеграм-канале ведомства сообщается, что данное приложение не является официальным продуктом банка и предназначено для кражи личных данных пользователей.
Прокуратура призывает граждан быть бдительными и не устанавливать подозрительные приложения.
— Если вы установили его на своем устройстве, незамедлительно отмените предоставленные ему разрешения и удалите приложение, — говорится в сообщении.
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