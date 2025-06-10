Россияне в среднем говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц

По данным Ростелекома, с каждым годом продолжительность разговоров сокращается

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в среднем россияне тратили на разговоры по домашнему телефону 78 минут в месяц. Об этом сообщает «Прайм».

По данным «Ростелекома», с каждым годом продолжительность разговоров снижается, в 2023 году абоненты разговаривали в среднем по 87 минут в месяц.

Активнее всего домашним телефоном пользуются в Нижегородской области. В прошлом году в регионе разговаривали по 134 минуты в месяц. Жители Новосибирской области и Чукотского автономного округа тратили на общение по домашнему телефону 82 и 77 минут в месяц.

Дарья Сайфиева