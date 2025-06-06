Начальник казанского УМВД Надир Закиров ушел с поста

Начальник управления МВД по Казани Надир Закиров покинул свою должность. Как стало известно из источников «Реального времени», он написал рапорт об отставке.

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД Казани назначен Руслан Кяляшов, который ранее занимал пост заместителя Закирова и возглавлял следственное управление.

Закирову 54 года, и он родом из деревни Новый Кишит Арского района. Службу в МВД он начал в 1992 году и поработал на различных руководящих позициях. Прежде чем возглавить УМВД Казани в мае 2022 года, Закиров работал начальником полиции в Набережных Челнах и руководил несколькими РОВД.



Анастасия Фартыгина