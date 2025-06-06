Начальник казанского УМВД Надир Закиров ушел с поста
Начальник управления МВД по Казани Надир Закиров покинул свою должность. Как стало известно из источников «Реального времени», он написал рапорт об отставке.
- Временно исполняющим обязанности начальника УМВД Казани назначен Руслан Кяляшов, который ранее занимал пост заместителя Закирова и возглавлял следственное управление.
Закирову 54 года, и он родом из деревни Новый Кишит Арского района. Службу в МВД он начал в 1992 году и поработал на различных руководящих позициях. Прежде чем возглавить УМВД Казани в мае 2022 года, Закиров работал начальником полиции в Набережных Челнах и руководил несколькими РОВД.
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