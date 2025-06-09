В Казани задержали водителя, который устроил опасные гонки по городу

Фото: Реальное время

Госавтоинспекция Казани обнаружила видеокадры в телеграм-канале, на которых запечатлен водитель красного автомобиля, нарушающий правила дорожного движения. Он двигался по тротуару и создавал угрозу для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Происшествие произошло 4 июня 2025 года, когда тот же автомобиль двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, также с опасным вождением.

После анализа видеозаписей и проведения расследования инспекторы установили личность водителя — им оказался 19-летний житель Пестречинского района. Молодой человек признал свою вину.

В отношении него составлены несколько протоколов об административных правонарушениях:

За инцидент от 27 мая:

один протокол за опасное вождение;

два протокола за езду по тротуару;

один протокол за отсутствие полиса ОСАГО.

За нарушение от 4 июня:

один протокол за опасное вождение;

два протокола за езду по полосе маршрутных ТС;

один протокол за отсутствие полиса ОСАГО.

Анастасия Фартыгина