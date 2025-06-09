В Казани задержали водителя, который устроил опасные гонки по городу
Госавтоинспекция Казани обнаружила видеокадры в телеграм-канале, на которых запечатлен водитель красного автомобиля, нарушающий правила дорожного движения. Он двигался по тротуару и создавал угрозу для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Происшествие произошло 4 июня 2025 года, когда тот же автомобиль двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, также с опасным вождением.
После анализа видеозаписей и проведения расследования инспекторы установили личность водителя — им оказался 19-летний житель Пестречинского района. Молодой человек признал свою вину.
В отношении него составлены несколько протоколов об административных правонарушениях:
За инцидент от 27 мая:
- один протокол за опасное вождение;
- два протокола за езду по тротуару;
- один протокол за отсутствие полиса ОСАГО.
За нарушение от 4 июня:
- один протокол за опасное вождение;
- два протокола за езду по полосе маршрутных ТС;
- один протокол за отсутствие полиса ОСАГО.
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