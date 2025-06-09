В селе Чапаевском дети не попали на экзамен из-за отсуствия дороги

В селе Чапаевском Оренбургской области из-за проблем с транспортной инфраструктурой размыло единственную дорогу. Из-за этого школьный автобус не смог доставить детей на экзамен, и спасателям пришлось эвакуировать транспорт.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману предоставить предварительный и окончательный результат процессуальной проверки. Контроль за выполнением поручения ведет центральный аппарат ведомства.

