Большинство казанцев считают, что высшее образование поможет в увеличении дохода

Фото: Динар Фатыхов

Около 65% жителей города считают, что высшее образование открывает больше возможностей для повышения заработка. 30% респондентов полностью согласны с этим утверждением, а еще 35% — скорее согласны, сообщили «Реальному времени» в SuperJob.

Интересно, что женщины чаще мужчин разделяют эту точку зрения. Наиболее уверенными в преимуществах высшего образования оказались две возрастные группы: молодежь до 35 лет (65% согласных) и респонденты старше 45 лет (69%). Среди людей в возрасте от 35 до 45 лет процент согласных несколько ниже — 61%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финансовое положение также влияет на мнение о роли высшего образования. 70% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей согласны с тем, что диплом вуза способствует росту заработка, в то время как среди тех, кто зарабатывает больше, таких лишь 59%. Более того, абсолютная уверенность в этом преимуществе чаще встречается среди людей с доходами ниже среднего (37%).

Результаты опроса показали неожиданную тенденцию: выпускники колледжей (67%) чаще, чем выпускники университетов (63%), признают преимущество высшего образования. Они объясняют это личным опытом.

Средняя зарплата выпускников КФУ (2019—2024 гг.), работающих в IT, за год увеличилась на 21%, что составляет 40 тыс. рублей и является самым высоким показателем.

Рената Валеева