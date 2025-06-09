На предприятии в поселке Юдино произошел крупный пожар
На открытой территории предприятия загорелся растворитель
В Кировском районе Казани в поселке Юдино произошло возгорание. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
На открытой территории предприятия на улице Революционной у поверхности земли загорелся растворитель.
Пожарный состав на месте. Специалисты работают над тушением пожара и на защиту соседних строений от возгорания.
Ранее очевидцы сообщали о черных столбах дыма со стороны Кировского района.
UPD: Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
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