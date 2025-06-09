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Происшествия

На предприятии в поселке Юдино произошел крупный пожар

10:42, 09.06.2025

На открытой территории предприятия загорелся растворитель

На предприятии в поселке Юдино произошел крупный пожар
Фото: Реальное время

В Кировском районе Казани в поселке Юдино произошло возгорание. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

На открытой территории предприятия на улице Революционной у поверхности земли загорелся растворитель.

Пожарный состав на месте. Специалисты работают над тушением пожара и на защиту соседних строений от возгорания.

Ранее очевидцы сообщали о черных столбах дыма со стороны Кировского района.

UPD: Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Дарья Сайфиева

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