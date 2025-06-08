Как работающим пенсионерам будет начисляться прибавка к пенсии

Парламентарий Алексей Говырин объяснил, как будет происходить перерасчет пенсий работающим пенсионерам. По его словам, перерасчет будет осуществляться автоматически, без необходимости подачи заявления со стороны пенсионера.

Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимально работающий пенсионер может рассчитывать на прибавку в размере трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. Даже если по итогам года заработано больше, прибавка будет начислена только на три балла.

Говырин подчеркнул, что стоимость одного коэффициента при перерасчете берется из расчета, действовавшего на момент выхода пенсионера на пенсию. Это означает, что для тех, кто оформлял выплаты несколько лет назад, стоимость балла может отличаться от актуальной.

Факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов позволяет пенсионерам ежегодно получать такую прибавку. Все сведения о стаже и взносах поступают от работодателей в Социальный фонд. Перерасчет будет производиться на основе данных отчетности за 2024 год. Сумма пересчитанной пенсии начнет поступать с августа 2025 года.