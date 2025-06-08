Россия ожидает подтверждения от Украины по переносу срока передачи тел

Фото: Дарья Пинегина

Генерал-лейтенант Зорин сообщил ТАСС о наличии сигналов, указывающих на возможный перенос срока передачи тел погибших солдат на следующую неделю. По его словам, российская сторона сейчас ожидает официального подтверждения этой информации от украинской стороны.

— Есть определенные сигналы о том, что процесс может быть перенесен на следующую неделю. Мы ждем подтверждения от украинской стороны, — заявил Зорин.

В настоящее время детали возможного переноса уточняются. Стороны продолжают координацию действий для организации гуманитарной процедуры.

Матвей Гавриков