Глава администрации Татарстана Асгат Сафаров стал лауреатом премии «Русский детектив»

Фото: Михаил Захаров

Асгат Сафаров, глава Администрации раиса Татарстана, завоевал премию «Русский детектив» за свою книгу «Закат «казанского феномена», победившую в номинации «Документальный детектив». Список лауреатов опубликовали на сайте godliteratury.ru.

В своей книге Сафаров рассказывает о становлении и упадке преступных организаций Казани с 1998 по 2011 год. События описаны в хронологическом порядке, что позволяет глубже понять историю «казанского феномена».

В номинации также были представлены другие работы, включая «У холмов есть подкаст» Тимы и Вали Назаровых и «Три года в аду» Тани Щукиной.

Сафаров начал свою карьеру в 1984 году следователем в Казани и с 1998 по 2012 год возглавлял МВД Татарстана, а с 2013 года руководит Администрацией главы Республики Татарстан.



Анастасия Фартыгина