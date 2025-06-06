Суд вынес приговор за новогоднюю кражу в Набережных Челнах

Суд Набережных Челнов приговорил вора к двум годам колонии за кражу в первый день нового года.

1 января ранее судимый житель перелез через забор частного дома в 68-м микрорайоне, отогнул дверь веранды и проник внутрь. Вору приглянулись серебряная ваза, драгоценности, куртка и обувь. Общий ущерб составил 203 500 рублей.

Похититель оставил на месте преступления свои вещи, а когда вез добычу в трамвае, забыл там вазу. Часть драгоценностей сдал в ломбард через знакомую. В суде мужчина во всем сознался и согласился возместить хозяину дома 80 000 рублей. Однако его криминальное прошлое сыграло против него — суд квалифицировал кражу как особо опасный рецидив.

