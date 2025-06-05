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В Нижнекамске произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста

22:25, 05.06.2025

Страшное ДТП произошло на Соболековской дороге в Нижнекамске.

По словам очевидцев, в аварию угодил мотоциклист. От столкновения мотоцикл разорвало на части. Проезжавшие мимо водители засняли разбросанные по дороге части двухколесного транспорта.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции. Как передает пресс-служба ГАИ, по предварительным данным, автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом Honda, ехавшим в попутном направлении.

27-летний мотоциклист скончался на месте.

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