В Нижнекамске произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста

Страшное ДТП произошло на Соболековской дороге в Нижнекамске.

По словам очевидцев, в аварию угодил мотоциклист. От столкновения мотоцикл разорвало на части. Проезжавшие мимо водители засняли разбросанные по дороге части двухколесного транспорта.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции. Как передает пресс-служба ГАИ, по предварительным данным, автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом Honda, ехавшим в попутном направлении.

27-летний мотоциклист скончался на месте.