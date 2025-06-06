В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев

Онлайн-кинотеатр Start объявил о замене актера, исполняющего роль Женька в третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Глеб Калюжный («Красный шелк») покинул проект, так как отправился служить в армию.

Теперь роль Женька исполнит артист Тимофей Кочнев («Все, что тебя касается»). Шоураннер «Вампиров средней полосы» Алексей Акимов уверен, что новый актер не разочарует зрителей.

«Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя «воскресили», порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любит наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька, так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом», — отметил Акимов.

Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021 года и был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года. Съемки третьего сезона стартовали в середине мая.

