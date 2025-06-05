Два казанца получили пять лет колонии за разбой в сквере на улице Бурхана Шахиди

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский районный суд города Казани вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в разбое. Суд квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщили в пресс-службе.

Как стало известно, 16 октября 2024 года двое казанцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на мужчину, сидевшего на скамейке в сквере на улице Бурхана Шахиди. Злоумышленники потребовали отдать мобильный телефон. В ответ на оказанное потерпевшим сопротивление один из нападавших нанес ему удары бутылкой по голове и кулаком по лицу, в то время как второй обыскивал карманы жертвы. В результате разбоя преступники похитили мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

Государственный обвинитель запросил для подсудимых наказание в виде лишения свободы. Суд приговорил обоих соучастников к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Рената Валеева