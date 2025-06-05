Прокуратура Татарстана вернула федералам 20 га незаконно переданных земель

Фото: Максим Платонов

Нижнекамская городская прокуратура завершила проверку законности предоставления земельных участков на территории Нижнекамского района. Результаты проверки выявили грубое нарушение земельного законодательства, сообщили в пресс-службе.

Исполком района Татарстана незаконно зарегистрировал право собственности на земельные участки общей площадью более 20 гектаров, которые являются частью лесного фонда России.

Согласно законодательству, земли находятся в федеральной собственности и не могут быть переданы в частную собственность или собственность муниципалитетов без соответствующего порядка и разрешения федеральных органов. Прокуратура установила, что исполком нарушил установленный порядок, незаконно оформив право собственности на эти земли.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с выявленными нарушениями, Нижнекамская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении права собственности на спорные земельные участки.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Ранее Арский районный суд Татарстана удовлетворил иск Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры к ООО «Арча», владеющему молочным комбинатом. ООО «Арча» длительное время допускало слив неочищенных сточных вод с молочного комбината в реку Казанку.

Рената Валеева