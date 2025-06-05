В Приволжском и Советском районах Казани отключат воду в восьми многоквартирных домах

Фото: Реальное время

В связи с подключением переложенного участка водопровода на улице Братьев Касимовых, в Приволжском и Советском районах Казани будет временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщает казанский «Водоканал».

Воды не будет с 09:00 10 июня до 09:00 11 июня по следующим адресам:

ул. Братьев Касимовых, 35, 38, 40, 48, 50, 56, 37, 40б, 41; 41, корпус 1; 41б, 45; 45, корпус 2; 48а;

ул. Рихарда Зорге, 35, 37, 37а.

Под отключение попадают восемь многоквартирных жилых домов.

Жители указанных домов могут подать заявку на подвоз автоцистерн с водой по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Рената Валеева