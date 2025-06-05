В Уфе автобус столкнулся с машиной скорой помощи: два человека погибли

2 июня 2025 года в микрорайоне Сипайлово в Уфе произошло столкновение автобуса марки НЕФАЗ и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате аварии погибли два человека, которые находились в скорой.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения водителем автобуса. На водителя завели уголовное дело по статье 264, часть 6, пункт «а» — «Пьяное вождение, повлекшее смерть двух человек».



