В Кировской области 24 школьника получили 100 баллов за экзамены

В Кировской области 24 школьника смогли набрать 100 баллов на экзаменах. Пока что известны результаты по трем предметам: химии, истории и литературе.

По химии в регионе 15 стобалльников, по литературе — 6, по истории — 3.

Высокий уровень знаний продемонстрировали выпускники из Арбажского муниципального округа, Нагорского, Омутнинского и Советского районов, а также из городов Вятские Поляны, Слободской и Киров. В областном центре больше всего отличились экзаменуемые из Лицея естественных наук, Вятской гуманитарной гимназии, Кировского экономико-правового лицея, гимназии № 46, Лицея информационных технологий №28 и средних школ № 10, 48, 51.

