Плющев оценил работу Леонтьева в «Нефтехимике» на фоне назначения Гришина

Фото: Максим Платонов

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев оценил работу Олега Леонтьева на посту рулевого «Нефтехимика». Тренер был уволен из нижнекамского клуба весной 2025 года из-за неудовлетворительных результатов.

— Леонтьев на протяжении долгого времени достойно работал с «Нефтехимиком». Команда с ним была не звездная, но хорошим крепким середнячком. Состав зависел, видимо, от бюджета и многих других факторов. Он честно отрабатывал свой контракт, у него был контакт с хоккеистами. «Нефтехимик» с ним бился и боролся, никогда не плыл по течению, — сказал Плющев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Сейчас тренер остается без работы после отставки из «Нефтехимика». Плющев считает, что Леонтьев мог бы подойти на роль рулевого в «Амуре» и «Ладе», после окончания сезона сменивших главных тренеров.

В среду «Нефтехимик» официально представил Игоря Гришина в должности главы тренерского штаба команды. Ранее два сезона подряд нижнекамцы не смогли пробиться в плей-офф Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Зульфат Шафигуллин