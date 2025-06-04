В Нижегородской области хотят снизить возраст для получения жилья сиротами до 18 лет

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили снизить возраст для получения сертификата на жилье сиротам с 23 до 18 лет. Сейчас право на выплату возникает после достижения 23 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас сертификат предоставляется сиротам старше 23 лет, если их доход не ниже прожиточного минимума. Авторы инициативы считают, что при расчете этого показателя нужно учитывать доходы всех членов семьи, включая пособия, пенсии и стипендии. Это позволит большему числу сирот претендовать на сертификат.

Среди сирот, стоящих в очереди на жилье в Нижегородской области, больше всего тех, кому от 18 до 23 лет: более 2,4 тысячи человек. Тех, кто старше 23 лет, — 522 человека. Снижение возрастной планки позволит помочь большему числу нуждающихся, считают авторы законопроекта.

Если инициативу примут, мера поддержки станет региональной и будет альтернативой федеральной. Аналогичные решения уже приняты в других субъектах РФ, включая Калининградскую, Тульскую, Омскую и Курскую области.

