Соцфонд перечислил выплаты 3,5 тысячи саратовчанок с начала года
С начала 2025 года 3 500 женщин в Саратове получили выплаты от Социального фонда России (СФР).
Максимальная сумма пособия при рождении одного ребенка составляет 794,3 тысячи рублей за 140 дней, а при рождении двойни или более детей — 1,1 млн рублей за 194 дня.
Пособие выплачивается женщинам, которые находятся в отпуске по беременности и родам или усыновили ребенка до трех месяцев. Размер пособия равен среднему заработку женщины за два года, предшествовавших отпуску по беременности и родам.
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