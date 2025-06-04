Соцфонд перечислил выплаты 3,5 тысячи саратовчанок с начала года

С начала 2025 года 3 500 женщин в Саратове получили выплаты от Социального фонда России (СФР).

Максимальная сумма пособия при рождении одного ребенка составляет 794,3 тысячи рублей за 140 дней, а при рождении двойни или более детей — 1,1 млн рублей за 194 дня.

Пособие выплачивается женщинам, которые находятся в отпуске по беременности и родам или усыновили ребенка до трех месяцев. Размер пособия равен среднему заработку женщины за два года, предшествовавших отпуску по беременности и родам.

