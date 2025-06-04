Пенсионерка из Альметьевска лишилась 7,5 млн рублей, поверив мошенникам

Фото: Динар Фатыхов

Пожилая жительница Альметьевска стала жертвой масштабного мошенничества, лишившись 7,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, в течение более 20 дней пенсионерка передавала денежные средства неизвестным, поверив в их лживые истории.

Схема обмана разворачивалась с начала мая. Мужчина, представившийся следователем, связался с женщиной по телефону, сообщив о подозрительной активности на ее банковских счетах и угрозе потери средств. Для «обеспечения безопасности» он предложил передать деньги «штатному юристу».

В результате пенсионерка четыре раза передавала деньги курьерам. Первый раз она отдала 780 тыс. рублей, зашив их в карманы старой одежды и положив в сумку. На следующий день, после сообщения о попытке продажи ее акций по доверенности, женщина передала 6 миллионов рублей, полученных от продажи ценных бумаг. Деньги были упакованы в коробку из-под чая, которая, в свою очередь, была спрятана в коробку из-под обуви. В последующие дни пенсионерка передала еще 280 и 200 тыс. рублей, оформив последние в виде посылки.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

После последней передачи мошенник сообщил женщине, что деньги у него, и пообещал перезвонить. Однако спустя 10 дней пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева