«Смотрел каждый пятый телезритель»: ТНВ готовит второй сезон самого высокорейтингового проекта

В передаче «Музыкаль Сабантуй» Салават Фатхетдинов посоревнуется с Рифатом Зариповым, Айдар Файзрахманов — с Гузель Уразовой, а Венера Ганеева — с Эльмирой Калимуллиной

Фото: Мария Зверева

Дуэт в память об Альфие Авзаловой

В ноябре прошлого года телеканал ТНВ выпустил в эфир новую передачу «Музыкаль Сабантуй». В каждом выпуске на одной сцене встречались мэтры татарской эстрады и молодые популярные исполнители. Их батлы так понравились зрителям, что было решено выпустить второй сезон — с новыми турами и фишками.

— Рейтинги были шикарные. Это самый крутой высокорейтинговый проект телеканала, — поделилась с «Реальным временем» генеральный продюсер ТНВ Лилия Кадырова. — Его рейтинги превзошли даже хоккей. «Музыкаль Сабантуй» побил все рекорды, просмотры были на уровне федералов. По данным «Таттелекома», его в Татарстане смотрел каждый пятый телезритель.

Певцы исполняли свои хиты, «менялись» репертуарами, играли на музыкальных инструментах, пели а капелла. В новом сезоне добавится еще одно испытание: участники споют в дуэте с приглашенным гостем.

— У каждого участника будет своя пара. Один артист споет с отцом, который в первый раз выйдет на сцену. Они сейчас всей деревней репетируют эту песню, — рассказала Лилия Кадырова.

«Музыкаль Сабантуй» смог заинтересовать национальной культурой молодое поколение, радуется Лилия Кадырова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Подробностей об участниках нового тура пока не раскрывают. Одним секретом с «Реальным временем» генеральный продюсер ТНВ согласилась поделиться:

— В одном туре участвует Чулпан Юсупова. У нее в репертуаре много песен Альфии Авзаловой. Я звоню ей: «Ты очень любишь творчество Альфии Авзаловой? А как думаешь, была бы возможность сделать что-то похожее на дуэт с ней?..» Она ответила: «Это было бы волшебно, но, к сожалению, наверное, этого уже не будет». Случайным образом в этот же день мне позвонила Зульфия, дочь Альфии Авзаловой. Утром я проснулась с мыслью, что Чулпан должна спеть именно с Зульфией.



Мэтры переходят из жюри в участники

Проект «Музыкаль Сабантуй» — о связи разных поколений признанных татарских певцов. Так, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов споет со своей ученицей Гузель Уразовой.

— Я обрадовался, что в этой передаче мы вместе будем участвовать! Я очень давно ее не видел. Она забыла, что есть на свете Айдар-абый Файзрахманов, — с улыбкой говорит певец о своей ученице. — Раньше она заглядывала. Но я понимаю: у нее семья, дети, она очень востребована.

Айдар Файзрахманов исполнит хиты Гузель Уразовой. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Айдар Файзрахманов исполнит легендарные «Гомерләр узып бара», «Су буеннан энкэй кайтып килэ», «Мин сине шундый сагынам». Споет он и хиты Уразовой, но в новом звучании — таково условие одного из туров передачи. Аранжировка будет «более народной».

Народный артист Татарстана Расим Низамов споет в паре с первым обладателем Республиканской премии им. Ильгама Шакирова Филюсом Кагировым. Артисты уже изучают репертуар друг друга. Сабантуй — это корэш, борьба, говорит Расим Низамов. Так что и на передаче без определенного соперничества не обойтись.

— Я сам смотрел несколько передач, мне понравилось. Зрители слышат песни, которые звучали 20, 30 лет назад, и сравнивают их с сегодняшним днем. Идет ли движение в хорошую сторону? Или наоборот? На этот вопрос должен ответить зритель, — считает Расим Низамов.

«Я сам был заинтересован, меня не надо было уговаривать», — признался Расим Низамов. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Процесс подготовки к передаче достаточно трудоемкий, требует времени и сил. Перед съемками первого сезона было нелегко уговорить артистов присоединиться, вспоминала Лилия Кадырова. Сейчас процесс идет куда легче. Расим Низамов сам выступил с инициативой. «Я сам был заинтересован, меня не надо было уговаривать», — поделился он.



Кто еще присоединится ко второму сезону проекта? Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов споет с Рифатом Зариповым. Рэп и шансон смешаются в совместном номере Нурминского и группы «Айфара». Еще одна легенда татарской эстрады, народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева, посоревнуется с Эльмирой Калимуллиной — в прошлом сезоне обе артистки сидели в креслах жюри. В этом выпуске акцент сделают на оперном пении, говорит Лилия Кадырова.

«Мой ребенок начал слушать Ильгама Шакирова»

Перед создателями проекта стоит цель не только делать рейтинги, но и популяризировать татарскую музыку — это самое главное. «Музыкаль Сабантуй» смог заинтересовать национальной культурой молодое поколение, радуется генпродюсер ТНВ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Безумно приятно видеть истории в социальных сетях, в которых молодые семьи смотрят передачу и снимают, как их дети на фоне телевизора танцуют, играют, веселятся, — рассказала она. — Мои дети смотрят «Музыкаль Сабантуй». Но они уже ждут своих любимчиков, например Марата Яруллина. Чем хороша передача, благодаря этой молодежи (новому поколению артистов, — прим. ред.) мы привлекаем внимание и к ретроисполнителям. Например, мой ребенок начал слушать Ильгама Шакирова, песню «Идел буе каеннары». Говорит: «Представляешь, в то время написали такую классную аранжировку!»

Галия Гарифуллина