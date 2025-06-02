С 1 июня в России изменились правила получения SMS-кодов на «Госуслугах»

Фото: Михаил Захаров

С сегодняшнего дня россияне не смогут получить SMS-код подтверждения для «Госуслуг» во время телефонного разговора. Это нововведение, вступившее в силу 1 июня, призвано защитить граждан от кибермошенничества, сообщили в МВД России. Теперь код будет доставлен только после завершения звонка, пишет РБК.

По словам представителей киберполиции МВД, такая мера предотвратит неправомерный доступ к аккаунтам, использующий схемы с демонстрацией экрана во время звонка. Закон, предусматривающий это изменение, был принят в апреле 2025 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее критиковал использование SMS-кодов для авторизации, называя их основным фактором, позволяющим мошенникам получать доступ к аккаунтам. Ведомство рассматривает альтернативные методы верификации, включая биометрию, идентификацию в МФЦ и проверку через банковские приложения.

С 1 августа абоненты в России получат право направлять операторам связи отказ от получения рассылок.

Рената Валеева