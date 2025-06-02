Россиянам дадут право отказаться от рассылок с 1 августа 2025 года

Фото: Михаил Захаров

С 1 августа абоненты в России получат право направлять операторам связи отказ от получения рассылок. Об этом сообщается на сайте Госдумы.



Данная инициатива позволит гражданам более эффективно контролировать поток нежелательной информации и снизить вероятность стать жертвой мошенников, использующих SMS-рассылки для обмана.

Помимо этого, с 1 сентября 2025 года вступят в силу и другие нормы, направленные на защиту граждан от финансовых преступлений:

Банки будут обязаны ограничивать снятие наличных через банкомат в случае подозрения, что клиент делает это под влиянием злоумышленников.

Операторы связи будут маркировать звонки, поступающие от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее, с 1 июня 2025 года, банкам, некредитным финансовым организациям, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и другим субъектам было запрещено информировать граждан и общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров. Кроме того, сотовые операторы получили возможность передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия на портале госуслуг только после завершения звонка.

Рената Валеева