Александр Шадриков: за последние 30 лет выбросы загрязняющих веществ в Татарстане сократились на 25%

За последние 30 лет выбросы загрязняющих веществ в Татарстане сократились на четверть. Об этом на выездном заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заявил министр экологии природных ресурсов Александр Шадриков.

— При устойчивом динамичном росте промышленного производства нам удается обеспечивать динамику снижения выбросов в окружающую среду. При росте ВРП в 3,1 раза в сопоставимых ценах за последние 30 лет выбросы загрязняющих веществ сократились более чем на 25,6%, — отметил министр.

По словам Шадрикова, начиная с 1991 года выбросы от передвижных источников сократились на 77,1% за счет замены автомобилей низких экологических классов на автомобили классов Евро-4 и выше. Выбросы от стационарных источников за этот же период сократились на 45,1%.

— Эта динамика обеспечивается благодаря постоянной модернизации и внедрению новейшего технологического оборудования, выполнению предприятиями воздухоохранных мероприятий и переходу промышленности, энергетики и транспорта на экологически чистые виды топлива. Особую роль в достижении таких результатов играет качество и виды используемого топлива. Ежегодно на АЗС республики проводится проверка качества моторного топлива. В 2024 году несоответствий по содержанию серы в пробах топлива не выявлено, — сообщил глава Минэкологии.

В прошлом году станциями зафиксировано 1 660 превышений ПДК, что составляет 0,038% от общего количества проведенных измерений по республике, сообщил Шадриков: «Такая ситуация сложилась из-за превышений, которые мы фиксируем на двух автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенных в северной части Казани. Именно на них зафиксировано 1 252 превышения, из которых 99,7% приходятся на сероводород».

Перед заседанием депутаты посетили автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенную на открытой площадке спортивного комплекса «Форвард», а также передвижную экологическую лабораторию «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР). Специалисты делают пробу воздуха дважды в сутки на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее пределами по запросу жителей. За прошлый год с помощью мобильной экологической лаборатории провели 14 тыс. исследований атмосферного воздуха по 11 показателям, с помощью автоматического стационарного поста — 460 тыс. исследований по 24 показателям. Данные передаются в Министерство экологии республики.