Интернет в российских самолетах может появиться к 2028 году

Фото: Максим Платонов

Интернет-сервис для пассажиров российских самолетов ожидается в 2027-2028 годах. Это станет возможным после завершения развертывания спутниковой группировки «Бюро 1440», которая, по планам, будет полностью готова к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

Замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Он подчеркнул, что после завершения работы над спутниками, сервис будет доступен на борту российских самолетов примерно через полгода.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Агафонов уточнил, что интерес к интернету в воздухе остается высоким: «Спрос вокруг этой услуги не утихает. Мы видим, что около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен».

Напомним, что также госоператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» был намерен внедрить интернет на борту российских самолетов до 2028 года.



Анастасия Фартыгина