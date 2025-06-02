В Татарстане с 2026 года начнут тестировать новую базовую станцию формата 5G

Подписание соглашения обусловлено в том числе обновленным законодательством в сфере телекоммуникаций

Фото: пресс-служба YADRO

Компания YADRO объявил о старте совместного проекта с оператором мобильной связи «Таттелеком» (бренд «Летай»). Во время конференции ЦИПР стороны подписали меморандум, предусматривающий внедрение и проверку отечественной разработки базовых станций операторского уровня.

Цель соглашения — интеграция решений YADRO в действующие сети «Летай» для оценки производительности, надежности и готовности к промышленному применению. Тестирование запланировано на 2026 год и станет важным этапом подготовки российского оборудования к массовому распространению среди региональных операторов связи.

Генеральный директор YADRO Алексей Шелобков подчеркнул важность партнерства с «Таттелеком»: «Это даст нам ценную обратную связь и понимание потребностей локальных сетей».

Гендиректор «Таттелеком» Айрат Нурутдинов добавил, что проект важен в свете новых требований законодательства РФ, разрешающих строительство сетей пятого поколения исключительно на отечественном оборудовании.

Испытания пройдут параллельно с аналогичными проектами с другими российскими операторами. Компания также реализует масштабную программу производства и поставок базовых станций 2G/4G/5G объемом 55 тысяч единиц к 2030 году.