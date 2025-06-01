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Российские военные освободили Алексеевку в Сумской области

13:00, 01.06.2025
Российские военные освободили Алексеевку в Сумской области
Фото: Дарья Пинегина

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области, — сообщило министерство.

Накануне вооруженные силы России освободили Кондрашовку в Харьковской области.

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