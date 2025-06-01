Российские военные освободили Алексеевку в Сумской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области, — сообщило министерство.
Накануне вооруженные силы России освободили Кондрашовку в Харьковской области.
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