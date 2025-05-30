Российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Кондрашовка Харьковской области, — сказано в сообщении.
Накануне, вооруженные силы России освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку, Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике.
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