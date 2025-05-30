Минздрав утвердил новые требования к упаковке некурительного табака

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Глава Всемирной организации здравоохранения рекомендовал ввести запрет на использование ароматизаторов в табачных и никотиновых изделиях для профилактики зависимости среди молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 сентября в России на упаковках некурительного табака появятся предупреждения о вреде его потребления. Минздрав утвердил четыре варианта эскизов таких предупреждений.

Кроме того, на упаковках будет указан бесплатный номер телефона центра помощи по отказу от табака. Эти меры направлены на информирование потребителей о рисках, связанных с использованием некурительного табака, и снижение его привлекательности среди населения, особенно молодежи.

Приказ вступает в силу с 1 сентября текущего года. Это очередной шаг в реализации государственной политики по борьбе с табакокурением и популяризации здорового образа жизни.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние 20 лет распространенность курения в мире уменьшилась на одну треть.

Матвей Гавриков