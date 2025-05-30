Депутаты Брянской области запретили склонение к абортам

Фото: Максим Платонов

Брянская областная дума приняла закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Закон, принятый сразу в трех чтениях, направлен на защиту семьи, материнства, отцовства и детства.

— Документ устанавливает меры, не допускающие склонение беременных женщин к абортам, — говорится в официальном сообщении.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Для обеспечения исполнения закона разработаны поправки в региональное законодательство об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушение установленного запрета.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что законодательная инициатива призвана усилить защиту семейных ценностей и снизить количество искусственных прерываний беременности в регионе. Конкретные виды наказания за склонение к абортам будут определены в дополнительном законе об административных правонарушениях.

Напомним, что президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей провел видеовстречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными звания «Мать-героиня».

Матвей Гавриков