Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Фото: Лилия Мустаева

Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с предстоящим праздником.

Вот уже на протяжении девяти лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь. На днях банк передал клинике медицинское оборудование для проведения лечения и реабилитации детей с патологией зрения.

Лилия Мустаева

— Мы получили в подарок от Банка «Аверс» электростимулятор зрительного аппарата. На сегодняшний день у каждого второго школьника встречается та или иная патология зрения. У этого оборудования очень широкий спектр, оно поможет справляться с различными заболеваниями. Его применяют при лечении косоглазия, миопии, амблиопии, птоза. Прибор стимулирует те мышцы, которые должны работать, и помогает справляться с теми трудностями, которые есть у детей, — рассказала Диляра Ибатуллина, заведующая дневным стационаром поликлиники №3ДРКБ.

Лилия Мустаева

Со словами благодарности к Банку «Аверс» обратилась заместитель главного врача ДРКБ Надежда Погуляй:

— Мы благодарны Банку «Аверс» за многолетнюю поддержку нашей клиники. Они не только добавляют яркие краски в больничные будни маленьких пациентов, но и помогают медицинским оборудованием, так необходимым в больнице. Их помощь разнообразна. Это партнеры, которые всегда рядом, и мы в любой момент можем полагаться на их помощь, — подчеркнула она.

Лилия Мустаева

Доброй и важной традицией для банка являются персональные подарки для маленьких пациентов — ежегодно банк дарит детям игры и книги. Вот и сегодня сотрудники банка в честь 80-летия со дня Великой Победы подарили детям, проходящим длительное лечение в клинике, книги о Великой Отечественной войне. Главными героями этих книг выступают обычные ребята, в жизнь которых вмешалась война. Читая о своих сверстниках, сочувствуя им и сопереживая, юные пациенты смогут оценить лучшие качества, которыми обладают книжные герои (мужество, честь, смелость, отвага) и высокую степень ответственности, которую они на себя берут.

Лилия Мустаева

— Мы дружим с Детской республиканской клинической больницей долгие годы и рады поздравить детей с праздником! Мы надеемся, что наши книги помогут сохранить память о великом подвиге советских людей, воспитать сочувствие, сопереживание, уважение к истории страны, сохранить связь со своими корнями, ведь в каждой семье были герои-победители. От всей души мы желаем ребятам скорейшего выздоровления, счастья и благополучия! — сказала председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Небольшие знаки внимания были оказаны и детям, обратившимся сегодня в Детскую республиканскую клиническую больницу за консультацией и лечением. Сотрудники Банка «Аверс» подарили ребятам воздушные шары и пожелали скорейшего выздоровления.

Лилия Мустаева

— Находиться в больнице, конечно, не очень весело, но такое внимание к нам и нашим детям радует. Было приятно, спасибо, — поделилась впечатлениями мама одной из пациенток клиники Алия Хакимова.

В восторге остались и дети.

Лилия Мустаева

— У меня настроение сразу поднялось. Приятно получать подарки. Тем более я обожаю читать, — рассказала Риана Губайдуллина.

Реклама АО «Банк Аверс». Лицензия Банка России №415 от 10.01.2024 г.

Радифа Мингалева