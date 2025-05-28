Власти Байкальска рассказали о подозреваемом в убийстве подростков

Подросток, подозреваемый в жестоком убийстве четырех сверстников в Байкальске, происходил из многодетной и, по словам главы города, вполне благополучной семьи. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации Байкальска Василий Темгеневский.

— Он из многодетной семьи, где шесть детей. Он предпоследний. Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография как спортсмена, — рассказал Темгеневский.

Напомним, трагедия произошла ночью в среду в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. По предварительной версии следствия, группа подростков от 13 до 17 лет отмечала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков (девушка 16 лет, трое юношей 13, 14 лет) погибли на месте. Еще четверо были госпитализированы с травмами. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.

Как сообщил глава Байкальска, подозреваемый в прошлом году окончил 9-й класс и работал на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Темгеневский также добавил, что с педагогами школ города проводится работа, а семьям пострадавших оказывается психологическая помощь.

Один из пострадавших прооперирован и находится в стабильном состоянии, состояние троих не вызывает опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

Рената Валеева