Минцифры рассматривает замену СМС-кодов для подтверждения действий на «Госуслугах» биометрией

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривает возможность замены традиционных СМС с кодом подтверждения для операций на портале «Госуслуги» на более современные и удобные методы, включая биометрическую идентификацию. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет РИА «Новости».

По словам представителей министерства, сменить пароль на «Госуслугах» в будущем можно будет через Многофункциональные центры (МФЦ), а также с подтверждением через банковские или другие доверенные приложения.

Ранее Минцифры разработало проект изменений в закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Предлагается обязать продавцов подтверждать возраст покупателей через Единую биометрическую систему при онлайн-продажах и покупках через вендинговые автоматы.