Новости технологий

14:32 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Минцифры рассматривает замену СМС-кодов для подтверждения действий на «Госуслугах» биометрией

10:53, 28.05.2025
Минцифры рассматривает замену СМС-кодов для подтверждения действий на «Госуслугах» биометрией
Фото: Михаил Захаров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривает возможность замены традиционных СМС с кодом подтверждения для операций на портале «Госуслуги» на более современные и удобные методы, включая биометрическую идентификацию. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет РИА «Новости».

По словам представителей министерства, сменить пароль на «Госуслугах» в будущем можно будет через Многофункциональные центры (МФЦ), а также с подтверждением через банковские или другие доверенные приложения.

Ранее Минцифры разработало проект изменений в закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Предлагается обязать продавцов подтверждать возраст покупателей через Единую биометрическую систему при онлайн-продажах и покупках через вендинговые автоматы.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Технологии

Новости партнеров

Читайте также