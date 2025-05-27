Минцифры предложило использовать биометрию для подтверждения возврата

Фото: Михаил Захаров

Минцифры разработало проект изменений в закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается обязать продавцов подтверждать возраст покупателей через Единую биометрическую систему при онлайн-продажах и покупках через вендинговые автоматы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Покупателю потребуется зарегистрироваться в системе, что можно сделать дистанционно через приложение «Госуслуги биометрия» или очно в банках. В ведомстве подчеркнули, что данные не будут передаваться сторонним организациям.

Напомним, что Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетических и тонизирующих напитков детям. Этот законопроект был успешно принят во втором и третьем чтениях.

Матвей Гавриков