Госдума запретила продажу БАД без маркировки и упростила их назначение врачами

Фото: Татьяна Демина

Госдума России приняла закон, который запрещает продажу биологически активных добавок (БАД) без маркировки. Теперь сайты, предлагающие такие добавки, будут заноситься в реестр запрещенных ресурсов. Закон был принят на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях, пишет ТАСС.

По словам представителей правительства, закон направлен на защиту потребителей.

— Роспотребнадзор будет следить за тем, чтобы на рынке не было небезопасных БАД, — уточнил один из депутатов.

Теперь врачи смогут назначать пациентам только те добавки, которые зарегистрированы и соответствуют российским стандартам качества и безопасности.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Также в законопроекте указано, что БАД должны производиться в России и соответствовать установленным критериям. Важно, что при производстве БАД запрещено использовать опасные вещества, такие как пестициды или гормоны.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Напомним, что в апреле 2025 года аптечный рынок показал смешанную динамику. Продажи лекарственных препаратов увеличились на 1% как в упаковках, так и в рублях. В то же время реализация биологически активных добавок (БАД) снизилась на 0,7% в упаковках, хотя в рублях она выросла на 0,1%. Подробнее о фармрынке — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина