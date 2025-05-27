Банк ЗЕНИТ запустил пакет услуг «Исламский» для бизнеса

Банк ЗЕНИТ, являясь участником пилотного проекта Центрального банка РФ по внедрению исламского банкинга, разработал для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые продукты, которые соответствуют нормам и требованиям шариата.

Пакет услуг «Исламский» предоставляет клиентам доступ к бесплатному открытию исламского счета для бизнеса, который включает 50 бесплатных онлайн-платежей, лимит 1 млн рублей для переводов на счета физических лиц без дополнительных комиссий, а также лимит бесплатного внесения наличных — 600 000 рублей. Все услуги клиенты получают через сервисы современного интернет-банка и мобильного приложения для устройств на базе Android и iOS.

В рамках пакета клиенты также могут бесплатно выпустить исламскую бизнес-карту, которая соответствует стандартам шариата и исламской этике. По карте доступны халяльные расходы, например, оплата билетов и гостиниц для командировок. Тарифами предусмотрены комфортные лимиты на внесение и снятие наличных в банкоматах.

Подробнее о пакете услуг «Исламский» можно узнать по ссылке.

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